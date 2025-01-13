Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaşlı golcü Ciro Immobile'nin ailesinin İstanbul'da mutlu olmadığı ve tecrübeli oyuncunun da Serie A'ya dönüşe sıcak baktığı öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!
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13 Ocak 2025 12:30
Son güncelleme 13 Ocak 2025 12:39

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile'yle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.

AİLESİ MUTLU DEĞİL, DÖNMEYE SICAK!

Fanatik Gazetesi'den Orhan Yıldırım'ın haberinde, deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü belirtildi.

Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin, ülkesi İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi.

MENAJERİ, SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞECEK

Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

Yönetimin, Immobile'yle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.  

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