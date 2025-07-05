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Ciro Immobile, Beşiktaş'a veda etti!

İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'a veda etti.

calendar 05 Temmuz 2025 17:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ciro Immobile, Beşiktaş'a veda etti!
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe ve İstanbul'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti. 

Tecrübeli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum."



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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