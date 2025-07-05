Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe ve İstanbul'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.



Tecrübeli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum."

İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'a veda etti.



"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve coştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi!



Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size… pic.twitter.com/DODe4IaQh9



— Sporx (@sporx) July 5, 2025

Geçtiğimiz sezon, siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.