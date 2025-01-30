ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenör Ahmet Kandemir ile anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenör Ahmet Kandemir ile anlaştı
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30 Ocak 2025 17:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e 'hoş geldin' diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mersin ekibi, 6 Ocak'ta İspanyol başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırmıştı.

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