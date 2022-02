Cimnastikte 'TCF Akademi' modeliyle başarılı sporcular yetiştirilecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, TCF Akademi'yi daha etkin şekilde kullanarak sporcu havuzunu genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.



Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiğinin geleceğiyle ilgili hedeflerini anlattı.



Türkiye'de cimnastiğin son 8 yılda 12 ilden 81 ile yayıldığını ifade eden Çelen, sporcu sayısının 1200'den 120 bine yükseldiğini dile getirdi.



Son dönemde alınan madalyalarla önemli mesafe kaydettiklerini aktaran Çelen, "Olimpiyatlarda aldığımız 7 final, sporcularımızın genç olması, gelecek için bize çok ciddi umut vadediyor." ifadelerini kullandı.



Çelen, yapılan toplantılarda yeni dönemin yol haritasını çizdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu toplantılarda 3 konuyu kendimize hedef belirledik. Birincisi kurumsallaşma. 81 ile yayıldık. Kurumsallaşalım ki yönetebilelim. İkinci olarak eğitime çok yatırım yapmamız ve öncelik vermemiz gerektiğinin farkına vardık. Antrenör sayımız arttı. Bununla ilgili de 'TCF Akademi' adında, cimnastik akademisi kurmak istedik. Coğrafi bölgelerimizin hepsine bir bölge koordinatörü atayıp, her branşımızda oraya eğitim verecek antrenörlerimizi tespit ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi ile iş birliği yaparak, kadrolu antrenörlere her hafta eğitim verip, yeniden illerine dönmeleri noktasında bir sistem kurmaya çalışıyoruz. TCF Akademi'yle, bakanlığımızın yürüttüğü TOHM ve SEM projelerine sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. TCF Akademi'yi bir okul haline getirmeye çalışacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü 300'e yakın antrenör birer sporcu verse, Türk cimnastiği gelecekte Çin gibi kalabalık, başarılı sporcu ordusuna sahip olur. Bunu pozitife çevirmemiz lazım. Üçüncü olarak da ödül kısmını hayata geçirmeye çalışacağız. Çalışanla çalışmayanı ayırt etmek istiyoruz."



"Sorular bile büyüdü"



Alınan madalyalar sayesinde sorumluluklarının arttığına dikkat çeken Çelen, "Artık beklenti de çoğaldı. Olimpiyattan önce bana, 'Olimpiyata gidebilecek miyiz?' veya 'Kaç kişi gideceğiz?' soruları soruluyordu. Şu an bana 'Madalya alacak mıyız, kaç tane final yapacağız?' soruları geliyor. Sorular bile büyüdü. Bunun da sebebi gelen başarılar. Türk cimnastiği olarak artık gittiğimiz her yarışmada final ve madalya bekliyoruz." diye konuştu



Suat Çelen, teknik açıdan güzel bir kadro kurduklarını vurgulayarak, "Hatta antrenörlerimize yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Birçok ülke bizim ülkemizde kamp yapmak istiyor. Önceden biz kamp yapmaya giderdik, şimdi bizimle kamp yapmaya geliyorlar. İnsanlar dünyada, 'Bu Türkiye'ye ne oldu?' diye merak ediyor. Yurt dışında bana, 'Son 8 yılda Türkiye'ye ne oldu?' soruları geliyor. Hatta Macaristan bu konularla ilgili brifing vermemi istedi." şeklinde konuştu.



Başkan Çelen ayrıca, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.





