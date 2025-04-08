Cihat Arslan: 'Maça çıkmam'

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, kentin önde gelenlerinden destek görmemeleri halinde Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkmayacaklarını söyledi.



Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, ilk yarının duraklama dakikalarında yedikleri golden sonra oyuncuların demoralize olduğunu belirtti.



Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:



"Oyun disipliniyle devam edelim, zorluklarla mücadele edelim diye uyarılarda bulundum ama futbolculara onu söylemek kolay olmuyor. Çünkü şehir vazgeçiyorsa futbolcu daha kolay vazgeçiyor. Keçiören taraftarı 'Şanlıurfa kümeye' diye bağırıyor. Bütün şehirdeki büyüklerimize gelir o laf, bize gelmez. Biz kümeye düşüyorsak sadece düşen şey takım olmaz. Sahipsiz kalmaması gereken büyük bir insan kitlesinden bahsediyorum. Keçiören'i asla küçümsemiyorum. Taraftarı 300 kişi olan takım şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Yani bu destek olmadığı sürece ben de Amedspor maçına çıkmam, yapabileceğim tek şey bu. Futbolculara yazık günah. Hak ettikleri şeyler var, değerler var. Herkes bırakmış futbolcuları."



