31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-086'
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-187'
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Çiçekspor, Selimiye'de tarih yazdı!

2024-2025 sezonu Efendilig Kupası finalinde Goodfellas FC'yi 2-1 yenen Çiçekspor, kupaya uzandı.

calendar 31 Mayıs 2025 22:09
Çiçekspor, Selimiye'de tarih yazdı!
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2024-2025 sezonu Efendilig Kupası finalinde Goodfellas FC'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Çiçekspor, kupayı müzesine götürdü.

Selimiye Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında etkileyici bir oyun ortaya koyan Çiçekspor, Teknik Direktör Fidel Hoca liderliğinde sezonu şampiyonlukla taçlandırdı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular, aileleri ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kutlamalar renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Çiçekspor camiası, tarihi zaferin coşkusunu birlikte yaşadı.

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