Çiçekspor, Selimiye'de tarih yazdı!

2024-2025 sezonu Efendilig Kupası finalinde Goodfellas FC'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Çiçekspor, kupayı müzesine götürdü.
Selimiye Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında etkileyici bir oyun ortaya koyan Çiçekspor, Teknik Direktör Fidel Hoca liderliğinde sezonu şampiyonlukla taçlandırdı.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular, aileleri ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kutlamalar renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Çiçekspor camiası, tarihi zaferin coşkusunu birlikte yaşadı.
Selimiye Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında etkileyici bir oyun ortaya koyan Çiçekspor, Teknik Direktör Fidel Hoca liderliğinde sezonu şampiyonlukla taçlandırdı.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular, aileleri ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kutlamalar renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Çiçekspor camiası, tarihi zaferin coşkusunu birlikte yaşadı.