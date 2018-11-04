Christian Heidel: ''Galatasaray maçı bizim için fırsat''

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Schalke, Almanya'da iyi bir sonuç almak istiyor.
Bundesliga'daki son maçında Hannover'i mağlup eden Schalke'de sportif direktör Christian Heidel, Galatasaray karşısında önemli bir şansa sahip olduklarını dile getirdi.
''BU FIRSATI KULLANMAK İSTİYORUZ''
Heidel yaptığı kısa değerlendirmede ''Çok iyi bir yoldayız. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var. Gruplardan bir üst tura çıkmamız için elimize büyük bir fırsat geçirdik. Bunu kullanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.
Schalke Teknik Direktörü Tedesco da ligdeki Hannover maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Tedesco yaptığı açıklamada aldıkları 3 puandan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getird.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı gübü deplasmanda Schalke ile karşı karşıya gelecek.
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Bundesliga'daki son maçında Hannover'i mağlup eden Schalke'de sportif direktör Christian Heidel, Galatasaray karşısında önemli bir şansa sahip olduklarını dile getirdi.
''BU FIRSATI KULLANMAK İSTİYORUZ''
Heidel yaptığı kısa değerlendirmede ''Çok iyi bir yoldayız. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var. Gruplardan bir üst tura çıkmamız için elimize büyük bir fırsat geçirdik. Bunu kullanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.
Schalke Teknik Direktörü Tedesco da ligdeki Hannover maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Tedesco yaptığı açıklamada aldıkları 3 puandan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getird.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı gübü deplasmanda Schalke ile karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın