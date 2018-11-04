Christian Heidel: ''Galatasaray maçı bizim için fırsat''

''BU FIRSATI KULLANMAK İSTİYORUZ''

'ndaile kritik bir maça çıkacak, Almanya'da iyi bir sonuç almak istiyor.Bundesliga'daki son maçında Hannover'i mağlup eden Schalke'de sportif direktör, Galatasaray karşısında önemli bir şansa sahip olduklarını dile getirdi.Heidel yaptığı kısa değerlendirmede '''' şeklinde konuştu.Schalke Teknik Direktörü Tedesco da ligdeki Hannover maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Tedesco yaptığı açıklamada aldıkları 3 puandan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getird.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı gübü deplasmanda Schalke ile karşı karşıya gelecek.