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Christian Heidel: ''Galatasaray maçı bizim için fırsat''

Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, Galatasaray karşısında önemli bir fırsatları olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Christian Heidel: ''Galatasaray maçı bizim için fırsat''
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04 Kasım 2018 14:44
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Schalke, Almanya'da iyi bir sonuç almak istiyor.

Bundesliga'daki son maçında Hannover'i mağlup eden Schalke'de sportif direktör Christian Heidel, Galatasaray karşısında önemli bir şansa sahip olduklarını dile getirdi.

''BU FIRSATI KULLANMAK İSTİYORUZ''

Heidel yaptığı kısa değerlendirmede ''Çok iyi bir yoldayız. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var. Gruplardan bir üst tura çıkmamız için elimize büyük bir fırsat geçirdik. Bunu kullanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Schalke Teknik Direktörü Tedesco da ligdeki Hannover maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Tedesco yaptığı açıklamada aldıkları 3 puandan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getird.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı gübü deplasmanda Schalke ile karşı karşıya gelecek.



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