Christ Inao Oulai: 'Gerçek bir savaşçıyım'

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi FC Bastia'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, gösterdiği performansla Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.



Oulai, Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan ve Umman ile oynayacağı maçlar için milli takım kadrosunda yer alacak.



"SAHADA GERÇEK BİR SAVAŞÇIYIM"



Milli takım medyasına açıklamalarda bulunan Oulai, Türkiye'de Trabzonspor'da forma giydiğini belirterek, "Sahada gerçek bir savaşçıyım. Risk almaktan asla korkmam. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Ülkeme hizmet etmek ve değerlerime değer katmak için her şeyimi vereceğim" dedi.

Oulai, milli takımda harika bir teknik direktörle çalıştıklarını ve takımda güçlü bir aile ortamı olduğunun altını çizdi.diye konuştu.Genç oyuncu, milli takımda forma şansı bulması halinde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ifade etti. "dedi.