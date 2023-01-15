Chelsea, Stamford Bridge'te hayata döndü

Chelsea, 3 maçlık galibiyet hasretini Stamford Bridge'te Crystal Palace'ı tek golle mağlup ederek bitirdi.

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Chelsea, Stamford Bridge'te hayata döndü
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15 Ocak 2023 18:57
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren golü 64. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Crystal Palace'ı ligde üst üste 11, toplamda ise 12. kez mağlup eden Chelsea, puanını 28'e yükseltti. Crystal Palace ise arka arkaya ikinci kez yenildi ve 22 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.

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