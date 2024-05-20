Chelsea'de kötü sezonun kazanımı Palmer

İngiltere'de kötü bir sezonu geride bırakan Chelsea'de sezonun kazanımı Cole Palmer oldu. İngiliz yıldız sezonu 40 gol katkısıyla tamamladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de kötü sezonun kazanımı Palmer
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20 Mayıs 2024 14:18
İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve ligi altıncı sırada bitiren Chelsea'de sezonun öne çıkan ismi Cole Palmer oldu.

Chelsea'nin yaz transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı Cole Palmer, sezonu 40 gole katkı ile tamamladı.

Cole Palmer, geride kalan sezonda Chelsea'de 45 maça çıktı ve 25 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

22 yaşındaki Palmer, bu performansıyla İngiltere'de yılın genç oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

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