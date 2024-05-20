İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve ligi altıncı sırada bitiren Chelsea'de sezonun öne çıkan ismi Cole Palmer oldu.



Chelsea'nin yaz transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı Cole Palmer, sezonu 40 gole katkı ile tamamladı.



Cole Palmer, geride kalan sezonda Chelsea'de 45 maça çıktı ve 25 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.



22 yaşındaki Palmer, bu performansıyla İngiltere'de yılın genç oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU