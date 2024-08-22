Chelsea, avantajı cebine koydu!

Chelsea, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Servette'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, avantajı cebine koydu!
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22 Ağustos 2024 23:53
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Chelsea, sahasında İsviçre temsilcisi Servette ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku ve 76. dakikada Madueke attı.

Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi avantajı elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İsviçre'de oynanacak.

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