Beşiktaş'ta istediği süreleri bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, Premier Lig'e dönebilir.
The Sun'da yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun Premier Lig'e dönüş fikrine sıcak baktığını duyurdu.
31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta istediği kadar forma şansı bulamaması ve şu ana kadar yalnızca bir golle sınırlı kalan katkısı, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
SOLSKJAER'DEN İKİNCİ ŞANS
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deneyimli orta sahaya yeniden bir fırsat vermek istiyor. Nitekim Solskjaer, geçtiğimiz pazar günü Oxlade-Chamberlain'i ikinci kez sahaya sürdü.
Ancak bu hamle, oyuncunun kariyerini yeniden canlandırmaya yeterli olacak gibi görünmüyor. Bu sebeple oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılacağı belirtildi.
BRENTFORD VE SHEFFIELD UNITED'DAN İLGİ
Geçtiğimiz yıl Brentford ile adı anılan Oxlade-Chamberlain'in, İngiltere'den gelen tekliflere kayıtsız kalmadığı belirtiliyor.
Sheffield United'ın, oyuncuya ilgisini yeniden canlandırabileceği iddia edilirken, Championship ekibi Leeds United da deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.
Leeds, İngiliz yıldızın Premier Lig'e yükselme yolunda takıma ciddi katkı sağlayacağını düşünüyor.
LEICESTER VE WOLVES DA GÜNDEMDE
Premier Lig ekipleri Leicester City ve eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers'ın da transferin bitimine günler kala Alex Oxlade-Chamberlain'in durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Her iki kulüp de düşme hattından uzaklaşmak adına İngiliz oyuncunun tecrübesinden ve çok yönlülüğünden faydalanmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın, İngiltere Milli Takımı'yla 35 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına onay verebileceği belirtiliyor.
LIVERPOOL'DA BAŞARILARLA DOLU GEÇEN YILLAR
Liverpool'da altı sezon geçiren ve bu süreçte 146 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Merseyside ekibinin formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere beş kupa kazandı.
Chamberlain, Vitor Pereira'nın yakın markajında!
Wolverhampton teknik direktörü Vitor Pereira, Alex Oxlade-Chamberlain'i yakından takip ediyor.
Beşiktaş'ta istediği süreleri bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, Premier Lig'e dönebilir.
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