CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezon başlıyor!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, yeni sezonun ilk maçları salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezon başlıyor!
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06 Kasım 2023 14:27
Kadın voleybolunda Türk takımlarının son 12 sezonuna adeta damga vurduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonunun grup mücadelesi salı günü başlayacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA), grup mücadelesi salı günü başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin ilkinde, kupayı tarihsel sürecinde kazanan takımlara yer verildi.

Türk temsilcileri, son 12 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk kez kupayı müzesine götürürken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013 yılında yeniden İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, şampiyon olarak kupayı ikinci kez kaldırmayı başardı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, finalde Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de son buldu.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise şampiyonluk kupasının sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu ve Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'de de kupayı müzesine götürdü.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. 2021'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'in kazandığı kupayı son iki sezonda ise (2022, 2023) VakıfBank rakiplerine kaptırmadı.

63 sezonda 26 takım şampiyonluk yaşadı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 63 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupanın sahibi oldu.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci sırada bulunurken, Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de üçer şampiyonluk elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

 Takım

           Ülke
1961

 Dinamo Moskova

           SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

           SSCB
1963

 Dinamo Moskova

           SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

           Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

           SSCB
1966

 CSKA Moskova

           SSCB
1967

 CSKA Moskova

           SSCB
1968

 Dinamo Moskova

           SSCB
1969

 Dinamo Moskova

           SSCB
1970

 Dinamo Moskova

           SSCB
1971

 Dinamo Moskova

           SSCB
1972

 Dinamo Moskova

           SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

           Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

           SSCB
1975

 Dinamo Moskova

           SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

           Çekoslovakya
1977

 Dinamo Moskova

           SSCB
1978

 Traktör Schwerin

           Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

           Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

           Çekoslovakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1984

 CSKA Sofya

           Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

           SSCB
1986

 CSKA Moskova

           SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

           İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

           SSCB
1991

 Mladost Zagreb

           Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

           İtalya
1993

 Parmalat Matera

           İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

           Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

           Rusya
1996

 Parmalat Matera

           İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
1998

 OK Dubrovnik

           Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2001

 Volley Modena

           İtalya
2002

 RC Cannes

           Fransa
2003

 RC Cannes

           Fransa
2004

 Tenerife Marichal

           İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

           İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

           İtalya
2008

 Colussi Perugia

           İtalya
2009

 Volley Bergamo

           İtalya
2010

 Volley Bergamo

           İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

           TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

           TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

           Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

           TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

           İtalya
2017

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2018

 VakıfBank

           TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola

           İtalya
2020

 -

           -
2021

 Imoco Volley

           İtalya
2022 VakıfBank           TÜRKİYE
2023 VakıfBank           TÜRKİYE
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