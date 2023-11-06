CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezon başlıyor!

Yıl



Takım



Ülke



1961



Dinamo Moskova



SSCB



1962



Bruvestnik Odesa



SSCB



1963



Dinamo Moskova



SSCB



1964



Levski-Spartak Sofya



Bulgaristan



1965



Dinamo Moskova



SSCB



1966



CSKA Moskova



SSCB



1967



CSKA Moskova



SSCB



1968



Dinamo Moskova



SSCB



1969



Dinamo Moskova



SSCB



1970



Dinamo Moskova



SSCB



1971



Dinamo Moskova



SSCB



1972



Dinamo Moskova



SSCB



1973



Nim-Se Budapeşte



Macaristan



1974



Dinamo Moskova



SSCB



1975



Dinamo Moskova



SSCB



1976



Ruda Hvezda Prag



Çekoslovakya



1977



Dinamo Moskova



SSCB



1978



Traktör Schwerin



Doğu Almanya



1979



CSKA Sofya



Bulgaristan



1980



Ruda Hvezda Prag



Çekoslovakya



1981



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1982



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1983



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1984



CSKA Sofya



Bulgaristan



1985



ADK Almatı



SSCB



1986



CSKA Moskova



SSCB



1987



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1988



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1989



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1990



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1991



Mladost Zagreb



Yugoslavya



1992



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1993



Parmalat Matera



İtalya



1994



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1995



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1996



Parmalat Matera



İtalya



1997



Foppapedretti Bergamo



İtalya



1998



OK Dubrovnik



Hırvatistan



1999



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2000



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2001



Volley Modena



İtalya



2002



RC Cannes



Fransa



2003



RC Cannes



Fransa



2004



Tenerife Marichal



İspanya



2005



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2006



Sirio Colussi Perugia



İtalya



2007



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2008



Colussi Perugia



İtalya



2009



Volley Bergamo



İtalya



2010



Volley Bergamo



İtalya



2011



VakıfBank Güneş Sigorta TT



TÜRKİYE



2012



Fenerbahçe Universal



TÜRKİYE



2013



VakıfBank



TÜRKİYE



2014



Dinamo Kazan



Rusya



2015



Eczacıbaşı VitrA



TÜRKİYE



2016



Pomi Casalmaggiore



İtalya



2017



VakıfBank



TÜRKİYE



2018



VakıfBank



TÜRKİYE



2019



Igor Gorgonzola



İtalya



2020



-



-



2021



Imoco Volley



İtalya



2022 VakıfBank TÜRKİYE 2023 VakıfBank TÜRKİYE

Kadın voleybolunda Türk takımlarının son 12 sezonuna adeta damga vurduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonunun grup mücadelesi salı günü başlayacak.Anadolu Ajansı'nın (AA), grup mücadelesi salı günü başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin ilkinde, kupayı tarihsel sürecinde kazanan takımlara yer verildi.Türk temsilcileri, son 12 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu.2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk kez kupayı müzesine götürürken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.2013 yılında yeniden İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, şampiyon olarak kupayı ikinci kez kaldırmayı başardı.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, finalde Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de son buldu.Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise şampiyonluk kupasının sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu ve Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'de de kupayı müzesine götürdü.CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. 2021'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'in kazandığı kupayı son iki sezonda ise (2022, 2023) VakıfBank rakiplerine kaptırmadı.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 63 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupayı müzesine götürdü.Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupanın sahibi oldu.En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.Öte yandan kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci sırada bulunurken, Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de üçer şampiyonluk elde etti.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle: