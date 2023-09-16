Cenk Tosun: 'Rakip takımlardan teklif geldi'

Beşiktaşlı Cenk Tosun, katıldığı programda Beşiktaş'la ilgili transfer itirafında bulundu.
Siyah beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun kariyeri boyunca aldığı transfer teklifleriyle ilgili soruya, "Rakip takımlardan transfer teklifleri geldi ama ben daha azına da olsa her zaman Beşiktaş'ı seçtim. Çünkü hiçbir zaman Beşiktaş aklından çıkmadı. Az olsun ama Beşiktaş olsun" sözlerini kullandı.
Everton'da oynadığı dönemde ise en çok şaşırdığı şeyin stat zeminleri olduğunu söyleyerek, "Stat zeminine kafanı koy yat uyu, o kadar iyi bir zemin. Ben basmaya kıyamıyordum" açıklamasını yaptı.
Siyah beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun kariyeri boyunca aldığı transfer teklifleriyle ilgili soruya, "Rakip takımlardan transfer teklifleri geldi ama ben daha azına da olsa her zaman Beşiktaş'ı seçtim. Çünkü hiçbir zaman Beşiktaş aklından çıkmadı. Az olsun ama Beşiktaş olsun" sözlerini kullandı.
Everton'da oynadığı dönemde ise en çok şaşırdığı şeyin stat zeminleri olduğunu söyleyerek, "Stat zeminine kafanı koy yat uyu, o kadar iyi bir zemin. Ben basmaya kıyamıyordum" açıklamasını yaptı.