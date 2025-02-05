Cenk Tosun, Kadıköy'de siftah yaptı; İlk gol penaltıdan geldi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk golünü kaydetti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor maçının 50. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Golün ardından takım arkadaşlarının tebrik ettiği tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Anderson Talisca'yla klasikleşmiş gol sevincini de yapmayı unutmadı.
Cenk Tosun, 55. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor maçının 50. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Golün ardından takım arkadaşlarının tebrik ettiği tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Anderson Talisca'yla klasikleşmiş gol sevincini de yapmayı unutmadı.
Cenk Tosun, 55. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.