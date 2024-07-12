Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı
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12 Temmuz 2024 15:05
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 15:42
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun'un geleceği belli oluyor.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI

EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun, bu görüşmede Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varamadı. 

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