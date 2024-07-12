Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun'un geleceği belli oluyor.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile resmi görüşme gerçekleştirdi.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI
EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun, bu görüşmede Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varamadı.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile resmi görüşme gerçekleştirdi.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI
EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun, bu görüşmede Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU