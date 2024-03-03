Cenk Tosun'dan derbi için flaş sözler!

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş YouTube hesabına flaş açıklamalar yaptı.
Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Semih ile sahada oynamak güzel bir duygu. Semih'te kendimi görüyorum. Ben de hırslı ve başarıya açtım. Bizim aramızda sorun olamaz. Ben onun ağabeyiyim. İnşallah bizi her zaman gururlandırır." dedi.
Cenk Tosun ayrıca, "Sergen attı, şampiyonluk geldi maçını hiç unutmuyorum. Mutluluktan ağlamıştı o zaman. Derbinin ne kadar önemli olduğu biliniyor. Biz Türkler bunun bilincindeyiz. Yabancı futbolculara da derbinin önemini aşılamak için konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
Semih ve Arda Güler için konuşan tecrübeli oyuncu, "Semih ve Arda Güler çok önemli genç oyuncular. İkisi de çok iyi yolda. İkisi de çok yetenekli ve rekor kırabilecek futbolcular. Yavaş yavaş milli takıma çok yetenekli gençler geliyor. Bunlar inşallah bizi çok iyi yerlere taşıyacak." şeklinde konuştu.
Galatasaray'a karşı Tüpraş Stadı'nda kaybetmediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Debi atmosferi ayrı oluyor. Güzel bir heyecan oluyor. Derbiye çıkmak çok güzel bir duygu. Derbide oynamak güzel bir duygu. Fenerbahçe, Trabzonspor maçları özel maçlar. Henüz Galatasaray'a karşı derbi kaybetmedik yeni statta. İnşallah devam eder bu." dedi.
Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Semih ile sahada oynamak güzel bir duygu. Semih'te kendimi görüyorum. Ben de hırslı ve başarıya açtım. Bizim aramızda sorun olamaz. Ben onun ağabeyiyim. İnşallah bizi her zaman gururlandırır." dedi.
Cenk Tosun ayrıca, "Sergen attı, şampiyonluk geldi maçını hiç unutmuyorum. Mutluluktan ağlamıştı o zaman. Derbinin ne kadar önemli olduğu biliniyor. Biz Türkler bunun bilincindeyiz. Yabancı futbolculara da derbinin önemini aşılamak için konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
Semih ve Arda Güler için konuşan tecrübeli oyuncu, "Semih ve Arda Güler çok önemli genç oyuncular. İkisi de çok iyi yolda. İkisi de çok yetenekli ve rekor kırabilecek futbolcular. Yavaş yavaş milli takıma çok yetenekli gençler geliyor. Bunlar inşallah bizi çok iyi yerlere taşıyacak." şeklinde konuştu.
Galatasaray'a karşı Tüpraş Stadı'nda kaybetmediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Debi atmosferi ayrı oluyor. Güzel bir heyecan oluyor. Derbiye çıkmak çok güzel bir duygu. Derbide oynamak güzel bir duygu. Fenerbahçe, Trabzonspor maçları özel maçlar. Henüz Galatasaray'a karşı derbi kaybetmedik yeni statta. İnşallah devam eder bu." dedi.
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