Cenk Özcan: "Herkes çok fazla çalışıyor"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, 3-1 kazanılan Giresunspor maçı öncesinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Özcan: 'Herkes çok fazla çalışıyor'
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23 Eylül 2023 19:36
Son güncelleme 23 Eylül 2023 19:37
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, futbolcularının hepsinin çok çalıştığını, bunun sonucunda da 3 puanı aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cenk Özcan, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Bizim için bir eşik maçıydı. Serhat (Gülpınar) Hoca'mız ve ekibi hafta boyunca rakibin eksilerine ve artılarına yönelik opsiyonel çalışmalar yaptı. Bunun sonucunda bugün maçı aldık. Rakibin çift sol ayaklı stoperle oynamasının kendimize nasıl avantaj ve dezavantaj olacağını düşünerek bir kurgu planladık ve bu kurgunun sonunda gülen taraf olduk." diye konuştu.

Özcan, geçen hafta kullandıkları 12 kornerden, ondan önceki hafta da kullandıkları 8 kornerden gol atamadıklarını belirterek, "Fakat bu hafta duran toplardan gol kazandık. Biz her hafta çalışan, eksikleri üzerine inşa eden, daha ileriye güzel plan kuran bir takımız. İnanıyorum ki yetiştirirken yarışır pozisyona geleceğiz. İnşallah kazandığımız bu maçta bir sinyal olur. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Oynayan, oynamayan, kadroya girmeyen herkes çok çalışıyor. Bunun sonucunda da 3 puan geldi. Önümüzdeki hafta Kocaelispor maçıyla devam edeceğiz. Deplasmanda elimizden gelenin en iyisini yapıp, oradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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