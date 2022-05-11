Cenk Ergün'den Haji Wright hamlesi!

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün'ün Antalyaspor'da yıldızı parlayan Haji Wright için söz kestiği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Ergün'den Haji Wright hamlesi!
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11 Mayıs 2022 12:29
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörlük görevi vereceğini açıkladığı Cenk Ergün, transfer çalışmalarını sürdüyor.

Cenk Ergün, Antalya'da parlayan Haji Wright'ın menajeri ile bir araya gelerek, ABD'li golcüye parçalı formayı giydirmek istediklerini söylediği ifade edildi.

Menajeri De Prete ise Ergün'e, Antalya'nın bonservisini almak için 30 Mayıs'a kadar zamanı olduğunu, eğer almazsa Galatasaray'a getirme sözü verdiği öğrenildi.

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