Cedi Osman: 'Şampiyon olmak istiyoruz!'

THY Euroleague play-off çeyrek final 5. maçında Panathinaikos, Anadolu Efes'i 75-67 mağlup etti. Karşılaşmada 28 sayı 8 ribaund ile yıldızlaşan Cedi Osman, açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"



Maçın ardından konuşan Cedi Osman, "Belki de oradaki maçta seriyi bitirebilirdik ama kendi seyircimiz önünde playoff bileti kazanmak daha iyi oldu. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok iyi iş çıkardılar.



Potansiyelli, karakterli takım arkadaşlarım var. Çok mutluyum.



Adıma tezahürat yapılması harika, çok etkilendim. İsmimi söylüyorlar. Çok duygusalım. Bunun için yaşıyoruz oyuncular olarak. Seyircilerin desteğine minnettarım. Şampiyon olmak istiyoruz.



Bu takımı, burayı çok seviyorum. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.



