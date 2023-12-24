ÇBK Mersin ayrılığı açıkladı

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı başantrenör Olcay Orak ile yollar ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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ÇBK Mersin ayrılığı açıkladı
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24 Aralık 2023 18:19
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Olcay Orak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar organizasyonumuza verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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