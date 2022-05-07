Çaykur Rizespor, Malatyaspor deplasmanında!

Süper Lig'de küme düşmeleri kesinleşen Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor pazar günü karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Malatyaspor deplasmanında!
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07 Mayıs 2022 16:37
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın mücadelesi, Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda 7-1 yenen yeşil-mavililer, 35 maç sonunda 33 puan toplayarak averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Fabricio Baiano ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve kaleci Fernando Boldrin Malatya'ya götürülmedi.

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