Çaykur Rizespor'dan 1. Lig'e transfer oldu

Çaykur Rizespor'da forma giyen Benhur Keser, kiralık olarak Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan 1. Lig'e transfer oldu
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15 Ocak 2025 23:34
Son güncelleme 15 Ocak 2025 23:35
Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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