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Çaykur Rizespor'un golcü gündemi: Caleb Ekuban

Çaykur Rizespor, Genoa'da futbol hayatını sürdüren Ganalı Caleb Ekuban'ı transfer listesine dahil etti.

calendar 24 Haziran 2025 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 16:30
Fotoğraf: Imago
Çaykur Rizespor'un golcü gündemi: Caleb Ekuban
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Trabzonspor forması altında gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerini İtalya Serie A ekibi Genoa'ya sürdüren 31 yaşındaki Ganalı santrfor Caleb Ekuban'ın yeni sezondaki durağı Süper Lig olabilir.

Çaykur Rizespor'dan Ekuban bombası

61saat'in haberine göre; İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalan Ekuban, Çaykur Rizespor'un transfer listesine girdi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktör İlhan Palut'un geçtiğimiz sezonda da kadrosunda görmek istediği Ganalı futbolcu için yeniden harekete geçeceği öğrenildi.



Santrforun yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebilen Caleb Ekuban geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 18 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesinin son sezonuna girecek olan 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro olarak gösteriliyor.


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