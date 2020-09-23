Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferinin perde arkasıyla ilgili Akşam Gazetesi'nde önemli bir haber yer aldı.



EROL BULUT, CAVANI'Yİ İSTEDİ



Kosovalı golcünün gideceğinin kesinleşmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, yönetimden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani'yi istedi. Bulut'un ısrarcı tavrı sonrasında sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı süper starın menajeriyle irtibata geçti ve şartlarını sordu.



4 YIL İÇİN 17 MİLYON EURO!

GÖRÜŞMELER BAŞLAMADAN BİTTİ



Portekiz ekibi Benfica ile anlaşamayan Cavani, F.Bahçe'den teklif gelmesinin ardından adeta kulübün tapusunu istedi. 33 yaşındaki süper star, Sarı-Lacivertliler'den bonservisi olmadığı için 3 milyon euro imza parasının yanı sıra, 3,5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talep etti. Bonuslar hariç Uruguaylı yıldızın 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro, güncel kurla tam 153 milyon TL olacağı için yönetim geri adım attı ve görüşmeler başlamadan sona erdi.



REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDE



Fenerbahçe'den olumlu yanıt alamayan Cavani'nin, İspanyol devleri Atletico Madrid ve Real Madrid ile görüşme yaptığı Fransız basını tarafından iddia edildi.



3 KEZ GOL KRALI OLDU!



2013 yılında İtalyan ekibi Napoli'den PSG'ye tam 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli golcü, 7 yıl boyunca Fransa'da 301 maça çıktı ve 200 gol, 43 asistlik performans ortaya koydu. Uruguaylı yıldız, Fransa'da ve İtalya'da forma giydiği dönemlerde toplamda 3 kez gol krallığı tacını da taktı.



