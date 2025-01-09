Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 skorla mağlup ederek sezonda üst üste 11. maçını kazanmayı başardı.



Beş başlangıç kadrosu oyuncusu da dahil olmak üzere yedi farklı oyuncusu çift haneli skor üreten Cavaliers'ta, Jarrett Allen 25 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle takımın en skorer ismi oldu. Evan Mobley ise karşılaşmayı 21 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı.



Bu sezon ikinci kez 11 maçlık bir galibiyet serisine ulaşan Cavs, 32-4 derecesine yükselerek NBA tarihinde sezonun bu noktasında en iyi beşinci başlangıcı yapan takım oldu.



Oklahoma City tarafında ise Shai Gilgeous-Alexander, mağlubiyette 31 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Thunder, 1 Aralık'ta Houston Rockets'a 119-116 yenildiği maçtan bu yana ilk yenilgisini almış oldu. Ekibin 17 Aralık'ta Milwaukee Bucks'a karşı aldığı NBA Kupası finali yenilgisi, bu seriye dahil edilmedi.



OKC, Cuma günü New York'ta Knicks'e karşı dört maçlık deplasman yolculuğuna devam edecek. Cavaliers ise bu gece Toronto Raptors'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Bulls 113-129 Pacers

Wizards 103-109 76ers

Raptors 98-112 Knicks

Pistons 113-98 Nets

Trail Blazers 119-100 Pelicans

Clippers 103-126 Nuggets

Spurs 105-121 Bucks



