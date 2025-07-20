CANLI | Uniao de Leiria - Fenerbahçe

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya geliyor.
Portimao Stadı'nda oynanan müsabaka TSİ 22.00'de başladı ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
UNIAO DE LEIRIA: 0
FENERBAHÇE: 0
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Livakovic, Mert, D.Carlos, Oosterwolde, Brown, Bartuğ, Fred, Cengiz, Szymanski, Oğuz, En Nesyri
Portimao Stadı'nda oynanan müsabaka TSİ 22.00'de başladı ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanıyor.
CANLI: 1. DEVRE
UNIAO DE LEIRIA: 0
FENERBAHÇE: 0
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Livakovic, Mert, D.Carlos, Oosterwolde, Brown, Bartuğ, Fred, Cengiz, Szymanski, Oğuz, En Nesyri