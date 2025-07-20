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CANLI | Uniao de Leiria - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Portekiz kampının ikinci hazırlık maçında, Uniao de Leiria ile karşı karşıya geliyor.

calendar 20 Temmuz 2025 21:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Uniao de Leiria - Fenerbahçe
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya geliyor.

Portimao Stadı'nda oynanan müsabaka TSİ 22.00'de başladı ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanıyor.

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UNIAO DE LEIRIA: 0

FENERBAHÇE: 0 

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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

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