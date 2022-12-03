Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.
Nef Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşma, Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
RAYO VALLECANO: 0
(DEVRE ARASI)
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İLK 11'LER
Galatasaray XI: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejuene, Balliu, Oscar, Camello.
Nef Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşma, Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
RAYO VALLECANO: 0
(DEVRE ARASI)
Sürekli güncellenmektedir, sayfayı yenilemek için tıklayın...
İLK 11'LER
Galatasaray XI: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejuene, Balliu, Oscar, Camello.
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