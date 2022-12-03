X

CANLI | Galatasaray - Rayo Vallecano

Dünya Kupası için verilen arada Galatasaray, ilk hazırlık karşılaşmasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk ediyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI | Galatasaray - Rayo Vallecano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2022 16:02
Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.

Nef Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşma, Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor. 

CANLI SKOR: 

GALATASARAY: 0
RAYO VALLECANO: 0 

(DEVRE ARASI)

Sürekli güncellenmektedir, sayfayı yenilemek için tıklayın...

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejuene, Balliu, Oscar, Camello.




 

 
 

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ