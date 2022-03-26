CANLI | Galatasaray'da kritik mali genel kurul

Son 10 yılda kar eden tek yönetim, Mustafa Cengiz yönetimidir."

MALİ GENEL KURULUN GÜNDEMİ

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.Mustafa Cengiz dönemi başkan yardımcısı Kaan Kançal: "Bizler pandemiye rağmen bütçelerimizi tutturduk. Amatör şubelerde kulübümüz son 10 yılda 200 milyon dolar zarar etti."Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan Kaan Kançal: "18/19 sezonunda toplam 24.2 ₺ kar ettik. 19/20 sezonunda 46.7 M ₺ zarar ettik. 20/21 sezonunda 434.6 ₺ zarar ettik. Bunlarda pandeminin de etkisi var.Abdürrahim Albayrak: "Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum. Onu her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir."Abdurrahim Albayrak: "Mustafa Cengiz dönemindeki ekip arkadaşlarımızla beraber gece demedik gündüz demedik. Rahmetli başkanımız ameliyat olup ilk uyandığında 'Abdurrahim bankaları ne yaptın' dedi bana öyle bir başkanımızı kaybettik."Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay imzalı önergede "Genel Kurul'un basına açık olarak" yapılması talep edildi. Yapılan oylama sonrasında bu önerge kabul edilmedi.Burak Elmas: "Galatasaray'ın toplantıları aile içi toplantılarıdır. Bu toplantı gizli değil GS TV'den kesintisiz yayınlanıyor. Basın mensuplarıyla zaten paylaşılıyor. Biz geçmişte burada üyelerimizin açık oylamalardan sonra fişlendiğini gördüğümüz için bu kararı aldık. Üyelerimizin iradesinin daha sonra sorgulanmaması için böyle bir karar aldık."Yusuf Günay: "Galatasaray'ın basından gizleyeceği bir şey yok. Göğsümüzü gere gere basını buraya davet edelim tüm Türkiye bunu görsün."Galatasaray'da otizm yüzme şubesinin açılmasına dair önerge oy çokluğuyla kabul edildi.Kurulun canlı olarak yayınlanmasının da engellenmesi ve 'kapalı' oturum yapılmasına dair talep oy çokluğuyla reddedildi.Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul toplantısında 2021 yılına ait Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerine aitMali Genel Kurul toplantısının Divan Başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.Mali Genel Kurul toplantısı, Burak Elmas'ın Kurul Divan Başkanlığı seçimiyle başladı.Görüşmelerin ardından önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibra edilmeme kararında tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.Galatasaray'da ibra oylaması genelde açık oylama şeklinde yapılıyor. Ancak Mustafa Cengiz'in ibra olmadığı genel kurulda çıkan sorun yüzünden son genel kurulda kapalı oylama yapılmıştı.Bu genel kurulda divan başkanlığı tarafından oylamanın kapalı ya da açık yapılması üyelerin oyuna sunulacak. Başkan Burak Elmas, ibra oylamasının açık yapılmasını istiyor. İbra oylamasının kapalı yapılmasını isteyen ciddi bir çoğunluk da var.Oylamanın kapalı yapılması durumunda genel kurulun geç saatlere kadar devam edeceği öne sürülüyor. Bu nedenle oylamada genç üyelerin etkili olacağı dile getiriliyor. Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık seçiminde genç üyelerin oylarının etkili olduğu biliniyor.Ancak yönetici Işıtan Gün'ün geçmiş dönemlerde attığı mesajlar ve Fatih Terim'in ayrılış şeklinden rahatsız olan genç üyelerin Elmas'a tepkili olduğu da belirtiliyor.Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmayacak. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik adamın karar değiştirdiği genel kurula katılmayacağı öğrenildi.