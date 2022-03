Burak Elmas: 'Florya Projesi ile tüm borçları kapatacağız'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızı kulübün Olağan Mali Genel Kurul toplantısında konuştu.



Burak Elmas, "Dün akşam evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm. Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Herkesi hedef tahtasına koyarak, her olayı eleştirerek Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız. Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef bu değerler etrafında birleşemiyoruz. Günlük sonuçlar ve dedikodular ile bu kulübü bir yere getiremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız." dedi.



"SPONSORA DESTEK VERME DİYENLER VAR"



"Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı" diyen Elmas, "Sponsora gidip 'Siz bu yönetime çok destek veriyorsunuz' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak bunun medyada konuşulmasını sağlayanlar var. Bunun kime yararı var? Galatasaray'a olmadığı kesin. Benim için Galatasaray, son dönemlerde çok söylüyorum, bir kulüpten çok fazlası. Bir değerler bütünü. Ama maalesef biz bu değerlerin etrafında da birleşemiyoruz" dedi.



"2.5 MİLYAR TL BORÇ"



Burak Elmas, "Bugün faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var. Her gelen yönetimin, her gelen teknik direktörün, her gelen basketbol şubesi yöneticisinin değiştirdiği yapıda Galatasaray'ın sürdürülebilir mali başarı yakalaması mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



"30 MİLYON DOLAR İLAVE KAYNAK YARATTIK"



Galatasaray Başkanı, "6 ayda ne yaptılar ki? diyorlar. Sabah gelip akşama kadar çalışıyoruz. Biz sanki "Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz" diye düşünüyoruz! 'Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı' diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden içimizde yarattığımız kaynaklarla bugüne geldik." dedi.



"ADA KONUSU ÇÖZÜLMÜŞTÜR"



Burak Elmas, "Galatasaray'ın Ada konusu çözülmüştür. Bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Burada 20'den fazla kişi sayabilirim, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ada ile ilgili müjde vermek istiyorum. Yazın havuzu ve restaurant bölümümüzün bir kısmını üyelerimize açıyoruz." dedi.



"FLORYA İLE TÜM BORÇLARI KAPATACAĞIZ"



Galatasaray'ın başkanı, "Geçen hafta Emlak Konut ile Florya arazisinin tamamını alabilmemiz için el sıkıştık. Bankalarla da anlaştık. Florya'da yapacağımız proje ile banka borçlarımızı 3 yıl içinde sıfırlayacağız." açıklamasını yaptı.



"YAŞASIN GALATASARAY"



Burak Elmas, "Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir kulüptür. Galatasaray'a tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir şekilde davranalım. Yaşasın Galatasaray" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO