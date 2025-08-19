CANLI: Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş 'ın eski başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

"Beşiktaş'ın ciddi problemleri var. Bu problemler ortadan kalkmadığı için de camiada hep bir negatif hava var."



"Bana açılan davaların %80'i bitmiştir. 2-3 tane bir şey kalmıştır, elinde kulağındadır. 6 sene geçti bunlarla uğraşıyoruz. Duvar boyandı diye dava açtılar bana. Hala içimdeki ateş sönmüyor! Ben bu stadı yapmasam Beşiktaş'ın ne geliri vardı?"



"Bir rakibimizin divan toplantısında siyasetle ilgili bir şey konuşuyordu, küt dedi kestiler konuyu. Bizde olmuş olsa yer yerinden oynar, 50 kişi aynı anda konuşur. Hala Vagner Love'u niye transfer ettin diye konuşuluyor! Falcao'yu, Van Persie'yi konuşan yok."



"Beşiktaş'ta her bölgeye oyuncu lazım, bazı bölgelere iki oyuncu lazım. Santrforumuzun yedeği yok. Onana'yı, Chamberlain'i niye konuşmuyoruz? Al-Musrati'nin kaybedilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum, kazanılması gerekli. Parlatılarak satılmalı."



"Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk şansını çok az görüyorum."



