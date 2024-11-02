CANLI: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor.
Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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Şekip Mosturoğlu: "Teknik direktörümüzün bir felsefesi ve tüm sezonu kapsayan bir stratejisi var. Efsanelerimizden sayın Aykut Kocaman bu konu ile ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış. Şöyle diyor Kocaman; 'Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğinin unutulmaması gerekiyor. Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller, teknik direktörlük kariyerinde birçok evrelerden geçerek buralara geldi. Ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini çalışırken bir sürü hata yapacaktır. Ancak esas yeteneği, bu hataları en kısa zamanda düzeltmesi ile orantılı'. Sayın Aykut Kocaman'ın Mourinho konusundaki görüşlerine aynen katılıyorum. Lütfen Jose Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrımızın karşılığını kısa bir süre içinde alacağımıza yürekten inanıyorum. Futbol, üç sonuçlu bir oyun. Önemli olan olumsuz sonuçlarda nasıl bir reaksiyon verdiğinizdir. Tarihimize bakarsanız birlik ve beraberlik içinde verdiğimiz reaksiyonların daima kulübümüzü olumlu etkilediği görülecektir. Fenerbahçe, şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmak zorundadadır. Çünkü rakiplerimizin kusurları, saha dışı faktörlerle bir şekilde kapatılır. Onlar arkalarından iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, TFF, medya gibi birçok etken vardır."
Şekip Mosturoğlu: "Bugün Türk futbolunun her noktasını saran, adil oyunu bozan unsurlar azalmış olsa da futbol dünyamızda arzulanan güven ortamı henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe fayda sağladığı bellidir."
Şekip Mosturoğlu: "Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da arzulanan adil oyun düzeni henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir."
Şekip Mosturoğlu: "Hakem hatası dünyanın her ülkesinden vardır. Hakem insandır ve hata yapacaktır. Bu hatalar hep belli kulüplerin aleyhine tesadüf ediyorsa makul izahı olamaz. Türk futbolumuz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil oyun düzeni bozulmuştur. Ülkemizde kanıksanmış, hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir."
Toplantı gündemi şu şekilde;
1. Saygı duruşu
2. İstiklal Marşı'nın okunması
3. Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın konuşması
4. Vefat eden üyelerin duyurulması
5. Yüksek Divan Kurulu'na katılan yeni üyelerin duyurulması
6. Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40-50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
8. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme
10. Kapanış
Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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Şekip Mosturoğlu: "Teknik direktörümüzün bir felsefesi ve tüm sezonu kapsayan bir stratejisi var. Efsanelerimizden sayın Aykut Kocaman bu konu ile ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış. Şöyle diyor Kocaman; 'Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğinin unutulmaması gerekiyor. Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller, teknik direktörlük kariyerinde birçok evrelerden geçerek buralara geldi. Ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini çalışırken bir sürü hata yapacaktır. Ancak esas yeteneği, bu hataları en kısa zamanda düzeltmesi ile orantılı'. Sayın Aykut Kocaman'ın Mourinho konusundaki görüşlerine aynen katılıyorum. Lütfen Jose Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrımızın karşılığını kısa bir süre içinde alacağımıza yürekten inanıyorum. Futbol, üç sonuçlu bir oyun. Önemli olan olumsuz sonuçlarda nasıl bir reaksiyon verdiğinizdir. Tarihimize bakarsanız birlik ve beraberlik içinde verdiğimiz reaksiyonların daima kulübümüzü olumlu etkilediği görülecektir. Fenerbahçe, şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmak zorundadadır. Çünkü rakiplerimizin kusurları, saha dışı faktörlerle bir şekilde kapatılır. Onlar arkalarından iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, TFF, medya gibi birçok etken vardır."
Şekip Mosturoğlu: "Bugün Türk futbolunun her noktasını saran, adil oyunu bozan unsurlar azalmış olsa da futbol dünyamızda arzulanan güven ortamı henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe fayda sağladığı bellidir."
Şekip Mosturoğlu: "Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da arzulanan adil oyun düzeni henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir."
Şekip Mosturoğlu: "Hakem hatası dünyanın her ülkesinden vardır. Hakem insandır ve hata yapacaktır. Bu hatalar hep belli kulüplerin aleyhine tesadüf ediyorsa makul izahı olamaz. Türk futbolumuz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil oyun düzeni bozulmuştur. Ülkemizde kanıksanmış, hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir."
Toplantı gündemi şu şekilde;
1. Saygı duruşu
2. İstiklal Marşı'nın okunması
3. Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın konuşması
4. Vefat eden üyelerin duyurulması
5. Yüksek Divan Kurulu'na katılan yeni üyelerin duyurulması
6. Yüksek Divan Kurulu üyeliğinde 40-50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaketlerinin kulüp başkanı tarafından verilmesi
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
8. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşme
10. Kapanış