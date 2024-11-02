CANLI: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Şekip Mosturoğlu:

"Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da arzulanan adil oyun düzeni henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir."



Şekip Mosturoğlu: "Hakem hatası dünyanın her ülkesinden vardır. Hakem insandır ve hata yapacaktır. Bu hatalar hep belli kulüplerin aleyhine tesadüf ediyorsa makul izahı olamaz. Türk futbolumuz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil oyun düzeni bozulmuştur. Ülkemizde kanıksanmış, hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir."