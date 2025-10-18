18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
14:30
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
14:00
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
14:00
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
14:00
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
14:30
18 Ekim
QPR-Millwall
14:30
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
13:30
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
13:30
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
14:30
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriyor.

calendar 18 Ekim 2025 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, gerçekleştiriliyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayan toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülüyor.

CANLI OLARAK AKTARIYORUZ
GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

TARİHİ AN

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olağan olmayan bir tarihte olağanüstü seçimli genel kurula gidildiğini ve bu sürecin sorunsuz geçildiğini dile getiren Mosturoğlu, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.

"AÇIK ŞEKİLDE ANLATILMALIDIR"

Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."


Plaket takdiminin ardından kürsüye gelen Genel Sekreter Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu ve şube sorumluları da takımlar hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Yetki genel kurulunda vereceğiniz her oy, kulübün mali bağımsızlığına atılacak bir adımdır!"

Fenerbahçe'nin Toplam Varlıkları açıklandı. 



31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 Milyon € olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

 

Fenerbahçe Futbol A.Ş. gelirleri ve giderleri açıklandı.




"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KIYMETLİ VARLIKLARI VAR"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar: "Fenerbahçe'nin sadece borcu var değil. Fenerbahçe'nin çok kıymetli varlıkları var. Şunu yüksek sesle söylüyorum ki, Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde yönetilemez borç sorunu yoktur. Fenerbahçemizin kısa vadeli nakit akış problemi vardır. Onlar da yönetilemez seviyede değildir. Hamleleri doğru yapabilmemiz lazım."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.