CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, gerçekleştiriliyor.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayan toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülüyor.
TARİHİ AN
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.
Olağan olmayan bir tarihte olağanüstü seçimli genel kurula gidildiğini ve bu sürecin sorunsuz geçildiğini dile getiren Mosturoğlu, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.
"AÇIK ŞEKİLDE ANLATILMALIDIR"
Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi:
"Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."
Plaket takdiminin ardından kürsüye gelen Genel Sekreter Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu ve şube sorumluları da takımlar hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Yetki genel kurulunda vereceğiniz her oy, kulübün mali bağımsızlığına atılacak bir adımdır!"
Fenerbahçe'nin Toplam Varlıkları açıklandı.
31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 Milyon € olarak açıklandı.
Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.
Fenerbahçe Futbol A.Ş. gelirleri ve giderleri açıklandı.
"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KIYMETLİ VARLIKLARI VAR"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar: "Fenerbahçe'nin sadece borcu var değil. Fenerbahçe'nin çok kıymetli varlıkları var. Şunu yüksek sesle söylüyorum ki, Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde yönetilemez borç sorunu yoktur. Fenerbahçemizin kısa vadeli nakit akış problemi vardır. Onlar da yönetilemez seviyede değildir. Hamleleri doğru yapabilmemiz lazım."
