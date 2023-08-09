Can Uzun'un Fenerbahçe kararı!

Süper Lig'in devlerinin kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu belirtilen Can Uzun'un geleceğine ilişkin verdiği karar belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Can Uzun'un Fenerbahçe kararı!
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09 Ağustos 2023 08:29
Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'de forma giyen genç futbolcu Can Uzun'a, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öğrenildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray ve Bayern Münih'in de 17 yaşındaki forvetle yakından ilgilendiği belirtildi.

Ancak 17 yaşındaki genç oyuncu Can'ın, Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg'de en az 1 sezon daha kalma kararı aldığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Nürnberg'de geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmaya çıkan genç golcü bu karşılaşmalarda 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol atmayı başardı. 



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