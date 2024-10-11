Camavinga'dan Mbappe açıklaması!

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Camavinga'dan Mbappe açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 17:07
Eduardo Camavinga, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Camavinga, "Kylian Mbappe çok iyi İspanyolca konuşuyor ve bu da Real Madrid'e transferini kolaylaştırdı. Soyunma odasına da çok iyi uyum sağladı, herkes onu çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devinde 11 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery