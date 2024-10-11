Camavinga'dan Mbappe açıklaması!

Eduardo Camavinga, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Camavinga, "Kylian Mbappe çok iyi İspanyolca konuşuyor ve bu da Real Madrid'e transferini kolaylaştırdı. Soyunma odasına da çok iyi uyum sağladı, herkes onu çok seviyor." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'in yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devinde 11 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.



