Calvo, Türkiye'ye dönüyor

Transferin son günlerine girilirken hareketli günler yaşayan Hatayspor, önemli bir isimle el sıkıştı.



Bordobeyazlılar, daha önce Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile 2 yıllığına anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Meksika ekibi Juarez'e transfer olan 32 yaşındaki stoper, kısa bir aranın ardından Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.



Konyaspor'da görev yaptığı iki sezonda 55 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Calvo, futboluyla beğeni dikkatlerin üzerine çekmişti.



Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'de 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.





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