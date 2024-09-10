Calvo, Türkiye'ye dönüyor

Hatayspor, Konyaspor'un eski oyuncusu Francisco Calvo ile anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Calvo, Türkiye'ye dönüyor
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10 Eylül 2024 12:47
Transferin son günlerine girilirken hareketli günler yaşayan Hatayspor, önemli bir isimle el sıkıştı.

Bordobeyazlılar, daha önce Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile 2 yıllığına anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Meksika ekibi Juarez'e transfer olan 32 yaşındaki stoper, kısa bir aranın ardından Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.

Konyaspor'da görev yaptığı iki sezonda 55 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Calvo, futboluyla beğeni dikkatlerin üzerine çekmişti.

Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'de 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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