İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari, Genoa'yı konuk etti.



Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.



Cagliari'nin golünü 18. dakikada Nicolas Viola, Genoa'nın golünü ise Maxwel Cornet kaydetti.



Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan Cagliari, 26 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti.



Üst üste 2. beraberliğini alan Genoa ise 32 puanla 12. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Cagliari, Roma'ya konuk olacak. Genoa ise Lecce'yi ağırlayacak.







