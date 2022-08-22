Bursasporlu eski yıldız Celtic yolunda

Bursaspor'un eski futbolcusu Jani Atanasov, sürpriz bir takıma gitmek üzere.



Hırvat basınında çıkan habere göre; Hajduk Split'te forma giyen 22 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Jani Atanasov'un, İskoçya Ligi'nin önde gelen takımlarından Celtic'i gündeminde olduğu ifade edildi.



Takıma yeni bir orta saha katmak isteyen İskoç ekibinin, kulüp scout tarafından izlenen Atanasov için Hajduk Split'e önümüzdeki günlerde bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Hırvat ekibinin istedikleri teklif gelmesi halinde Jani Atanasov'u elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.



2018-2020 yılları arasında Bursaspor'da forma giyen Jani Atanasov, 3 sezondur formasını giydiği Hajduk Split formasıyla çıktığı 60 maçta 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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