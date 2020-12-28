Bursaspor, sahasında Eskişehir'i mağlup etti

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Bursa'nın golleri; 16. dakikada Burak Kapacak ve 62. dakikada Cüneyt Köz'den geldi. Eskişehir'in tek golü 90. dakikada Tolga Yakut'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 24'e yükseltti. Eskişehirspor ise 3 puanla ligin dibinde kaldı.



Bursaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Keçiörangücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise aynı haftada sahasında Boluspor ile karşılaşacak.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı



Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 Aykut Akgün), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 69 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 59 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 83 Kerem Şen), Ali Akman (Dk. 83 Recep Aydın)



Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Alimi, Berkay Tanır (Dk. 84 Bedirhan Akçay), Sholoja, Bedirhan Altunbaş (Dk. 71 Onur Arı)



Goller: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor)



Sarı kartlar: Dk. 74 Ali Akman, Dk. 86 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 32 Furkan Balaban, Dk. 63 Bedirhan Altunbaş, Dk. 80 Furgan Polat, Dk. 90+6 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)



