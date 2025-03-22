3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK'yı ağırlayan lider Bursaspor, Kırşehir FK'yi konuk etti.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 9'da İlhan Depe, dakika 24'te penaltıdan ve 41'de Sedat Cengiz, dakika 35'te Mücahit Can Akçay, kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Bursaspor, puanını 55 yaptı. Kırşehir FK, 24 puanda kaldı.
STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyum
HAKEMLER: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
BURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak(Dk.71 Zeki Dursun), İlhan Depe(Dk.71 Bora Yılmaz), Sedat Cengiz, Vefa Temel, Berkan Mahmut Keskin (Dk.57 Hamza Gür), Mücahit Can Akçay (Dk.57 Tahir Babaoğlu)
KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Onur Küçük, Emre Can Coşkun(Dk.79 Ömer Faruk Aydemir), Ömerhan Şahin, Hüseyin Can Öztürk, Ekrem Kaylıbal (Dk.36 Muzaffer Kahrıman), Samet Dağlı, Yunus Karadağ(Dk.46 Egemen Pehlivan), Ali Mevran Ablak(Dk.58 Furkan Yiğit), Mehmet Bağlı, Yusuf Akın (Dk.46 Ahmet Can Arık), Rahmi Can Karadaş
GOLLER: Dk.9 İlhan Depe, Dk.24 Sedat Cengiz (P), Dk.35 Mücahit Can Akçay, Dk.41 Sedat Cengiz (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin Can Öztürk, Ömer Şahin (Kırşehir FK), Zeki Dursun (Bursaspor)
Bursaspor güle oynaya kazandı
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK'yı ağırlayan lider Bursaspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK'yı ağırlayan lider Bursaspor, Kırşehir FK'yi konuk etti.
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