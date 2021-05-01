TFF 1. Lig'de küme düşen Eskişehirspor ile iddiası kalmayan Bursaspor karşılaştı. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Bursaspor oldu.



Eskişehirspor'un golünü 9. dakikada Onur Arı kaydetti. Bursaspor'un golleri 15 ve 50. dakikada Tugbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş, 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz'dan geldi.



Konuk ekip Bursaspor'da ilk iki golde asist yapan Burak Kapacak dikkat çeken isimlerden oldu.



Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan 16 yaşındaki Hamza Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.



Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 46'ya yükseltti Eskişehirspor 8 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



