TFF 1. Lig'de küme düşen Eskişehirspor ile iddiası kalmayan Bursaspor karşılaştı. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Bursaspor oldu.
Eskişehirspor'un golünü 9. dakikada Onur Arı kaydetti. Bursaspor'un golleri 15 ve 50. dakikada Tugbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş, 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz'dan geldi.
Konuk ekip Bursaspor'da ilk iki golde asist yapan Burak Kapacak dikkat çeken isimlerden oldu.
Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan 16 yaşındaki Hamza Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 46'ya yükseltti Eskişehirspor 8 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Eskişehirspor'un golünü 9. dakikada Onur Arı kaydetti. Bursaspor'un golleri 15 ve 50. dakikada Tugbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş, 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz'dan geldi.
Konuk ekip Bursaspor'da ilk iki golde asist yapan Burak Kapacak dikkat çeken isimlerden oldu.
Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan 16 yaşındaki Hamza Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 46'ya yükseltti Eskişehirspor 8 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.