Bursaspor, Eskişehirspor'u 5-1'le geçti

TFF 1. Lig'de iddiası kalmayan Bursaspor, küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Bursaspor, Eskişehirspor'u 5-1'le geçti
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01 Mayıs 2021 15:29
TFF 1. Lig'de küme düşen Eskişehirspor ile iddiası kalmayan Bursaspor karşılaştı. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Bursaspor oldu.

Eskişehirspor'un golünü 9. dakikada Onur Arı kaydetti. Bursaspor'un golleri 15 ve 50. dakikada Tugbey Akgün, 46. dakikada Eren Güler, 76. dakikada Berat Altındiş, 90+3. dakikada Çağatay Yılmaz'dan geldi.

Konuk ekip Bursaspor'da ilk iki golde asist yapan Burak Kapacak dikkat çeken isimlerden oldu.

Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan 16 yaşındaki Hamza Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 46'ya yükseltti Eskişehirspor 8 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



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