Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de yükselişe geçti!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de son 5 maçında 11 puan toplayarak kariyerinin en başarılı puan ortalamasına ulaştı.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de yükselişe geçti!
Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 11 puan toplayan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kariyerinin iyi dönemini geçiriyor.

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı.

Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak 1 puan ortalamasında kaldı.


Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

- Kayserispor ve Kasımpaşa kariyeri

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

- Gaziantep kariyeri iyi başladı

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025'te anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.

Genç teknik adam, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.

Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
