Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Frankfurt, 6-4'lük skorla kazandı.
Frankfurt, 11. dakikada Robin Koch'un golüyle öne geçti. 15. dakikada Ansgar Knauff farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Can Uzun'un asistinde Jonathan Burkardt skoru 3-0 yaptı.
Can Uzun çok ince gördü, Burkardt farkı üçe çıkarttı! pic.twitter.com/V2jZJyVUah
— Sporx (@sporx) September 27, 2025
39. dakikada Fares Chaibi takımının dördüncü golünü kaydetti. 45+1. dakikada milli yıldız Can Uzun sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.
🇹🇷CAN UZUN DURDURULAMIYOR! pic.twitter.com/YbGp9iGhfx
— Sporx (@sporx) September 27, 2025
İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Robin Koch bir kez daha sahneye çıkarak farkı altıya çıkardı. 72. dakikada Jens Castrop farkı beşe indirdi. 78. dakikada Haris Tabakovic skoru 6-2 yaptı. 83. dakikada Yannik Engelhardt'ın golüyle fark üçe indi. 90+9. dakikada ise Grant Leon Ranos farkı ikiye indirdi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Can Uzun, 57. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 9'a yükseltti. Mönchengladbach, 2 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Bayern Münih'i konuk edecek. Mönchengladbach, Freiburg'u konuk edecek.