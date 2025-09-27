27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-161'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-049'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-047'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti.

calendar 27 Eylül 2025 21:31 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Frankfurt, 6-4'lük skorla kazandı.

Frankfurt, 11. dakikada Robin Koch'un golüyle öne geçti. 15. dakikada Ansgar Knauff farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Can Uzun'un asistinde Jonathan Burkardt skoru 3-0 yaptı.

39. dakikada Fares Chaibi takımının dördüncü golünü kaydetti. 45+1. dakikada milli yıldız Can Uzun sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.



İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Robin Koch bir kez daha sahneye çıkarak farkı altıya çıkardı. 72. dakikada Jens Castrop farkı beşe indirdi. 78. dakikada Haris Tabakovic skoru 6-2 yaptı. 83. dakikada Yannik Engelhardt'ın golüyle fark üçe indi. 90+9. dakikada ise Grant Leon Ranos farkı ikiye indirdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Can Uzun, 57. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 9'a yükseltti. Mönchengladbach, 2 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki maçında Frankfurt, Bayern Münih'i konuk edecek. Mönchengladbach, Freiburg'u konuk edecek.

