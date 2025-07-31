Chicago Bulls, tecrübeli pivot Nikola Vucevic'in sözleşmesinin karşılıklı feshedileceği (buyout) yönündeki artan söylentilere ilişkin net bir açıklama yaptı.NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson'a göre, bu tür bir senaryo "kesinlikle gerçekleşmeyecek" ve Vucevic, kamp dönemi öncesinde takımın yakın planlarında yer almaya devam ediyor.Johnson, söylentilerin asılsız olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:34 yaşındaki Karadağlı oyuncu, üç yıllık 60 milyon dolarlık kontratının son sezonuna girmeye hazırlanıyor ve Johnson'a göre Bulls'taki en verimli sezonunu geride bıraktı.2024–25 sezonunda 18.5 sayı, 10.1 ribaund ve %40.2 üçlük yüzdesi ile oynayan Vucevic, takımın zayıf performansına rağmen bireysel olarak etkileyici bir yıl geçirdi.Bulls, 2025 takas döneminde Vucevic'i takas etmeyi değerlendirmiş ve bu süreçte en ciddi ilgiyi Golden State Warriors göstermişti. Ancak görüşmeler ilerlememiş ve anlaşma sağlanamamıştı.K.C. Johnson'a göre, Chicago hâlâ Vucevic'in sözleşmesini 2026 Şubat takas dönemine kadar potansiyel bir takas varlığı olarak değerlendirme planı yapıyor.Öte yandan bazı EuroLeague ekiplerinin — özelliklevegibi takımların — oyuncunun durumunu takip ettiği iddia edilse de, şu an için Avrupa'ya dönüş ihtimali düşük görülüyor.NBA muhabiri Marc Stein da konuyla ilgili yaptığı yorumda, Vucevic için bir pazar olmadığını düşünmenin hatalı olduğunu ve oyuncunun şut menzili, dayanıklılığı ile tecrübesinin hâlâ playoff hedefi olan takımlar tarafından değerli görüldüğünü söyledi.