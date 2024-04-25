Bülent Uygun, Dört Büyükler'e kaybetmedi

Teknik direktör Bülent Uygun'un EMS Yapı Sivasspor'un başına gelmesinin ardından kırmızı-beyazlı ekip Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi.



Sivasspor'da futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak büyük başarılar yaşayan ve 15 yıl sonra tekrar takımın başına gelen Bülent Uygun, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Sivasspor 4 büyüklere 5 gol attı, 3 gol yedi



Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.



Dört büyüklere karşı ilk sınavını ligin 16. haftasında erteleme maçında Sivas'ta, Galatasaray'a karşı veren Bülent Uygun, takımının müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını başardı.



Uygun yönetimindeki Sivasspor, ligin 23. haftasında iç sahada Beşiktaş'ı 1-0 yenerken, 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor 'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Sivasspor, şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden Fenerbahçe maçını da kayıpsız geçti.



Bülent Uygun'un öğrencileri ligin 33. haftasında iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



"Başarının baş mimarı futbolcularımdır"



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine, çalıştığı takımlarda 4 büyüklere karşı genelde başarı elde ettiğini söyledi.



Kariyerinde "ligden düştü" gözüyle bakılan takımları kurtardığı bir sürecin olduğunu anımsatan Uygun, "Bu süreç içerisinde UEFA'ya gittiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz sezon bazen final maçlarını kaybediyoruz veya o maçları kazandığınızda şehir çok büyük bir kenetlenme içerisine giriyor." dedi.



Uygun, 4 büyükler karşısında alınan puanlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki aldığımız puanlar şehrimizde mutluluk etkisi yaratıyor." diye konuştu.



Rakiplerinin strateji, taktiği ve sisteminin çok farklı olduğunu anlatan Uygun, şunları kaydetti:



"Onların bir futbolcusu neredeyse sizin bütün takımınızın bütçesine eşit değerde bir yapıda kuruluyorsunuz. Ama bu sadece onunla olmuyor, sizin oynadığınız sistem, taktik, rakibe karşı gösterdiğiniz sinerji, bununla beraber kompakt oyun anlayışları, geçiş oyunları, defansif kurgularınız, bunların hepsini saydığımızda sizi bu başarıya götürüyor. Futbolcu kardeşlerim şimdiye kadar verdiğim görevleri yerine getirdi. Bu zorlu süreçteki esas başarının baş mimarları onlardır ve aynı zamanda teknik ekibimdir. O yüzden de hem futbolcularıma hem de ekibimde bulunan yardımcılarıma teşekkür ediyorum."





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