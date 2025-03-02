Bülent Bölükbaşı: 'Kötü bir gün geçirdik'

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, kötü bir gün geçirdiklerini dile getirdi.



Bölükbaşı, hem oyun hem de skor açısından iyi bir maç çıkartamadıklarını aktararak, "Beklemediğim bir mağlubiyet aldık, daha dirençli ve iyi bir oyun istiyorduk, öyle hazırlanmıştık. Bazen istediklerinizi sahada yapamıyorsunuz, çok kısa sürede önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Bölükbaşı, Bandırmaspor'a başarı diledi.



