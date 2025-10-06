Bukayo Saka'dan Gyökeres'e destek!

Arsenal forması giyen Bukayo Saka, takım arkadaşı Viktor Gyökeres'in performansıyla ilgili konuştu.Saka, altı maçtır gol atamayan Gyökeres ile ilgilsözlerini sarf etti.Yaz transfer döneminde büyük hayalini gerçekleştirerek Arsenal'e imza atan İsveçli golcü, altı maçtır suskun kaldı. İsveçli futbolcu, Arsenal'de toplamda ise 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.