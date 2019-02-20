"MESSI'Yİ PASİF BIRAKMAYA ÇALIŞTIK"

"DAHA CESUR VE ORGANİZE..."

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Barcelona ile kendi evlerinde 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası konuştu."Rövanş maçı öncesi tur için şansımız var. Kendi evimizde gol yemede maçı kapatmayı başardık. Avrupa kupalarında tur atlamak için bu kritik ve pozitif bir noktadır. Sıradaki hedefimiz, Camp Nou'da gol atmak olacak. Gol atabilirsek Barcelona'yı eleriz. Ayrıca, Nabil Fekir de o maçta yanımızda olacak.""Lionel Messi'ye karşı harika iş çıkardık. Topu almasına izin vermemeye ve top onda değilken mümkün mertebe pasif bırakmaya çalıştık. Sürekli hatlar arasında dolaştı ve fırsat aradı.""Daha agresif ve tempolu pres yapmamızı dilerdim ama bazen rakibiniz de buna müsaade etmez. Şimdi yapmamız gereken, rövanş maçına daha cesur ve organize bir şekilde çıkmak."