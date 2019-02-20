Olimpik Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Barcelona ile kendi evlerinde 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası konuştu.
İşte Bruno Genesio'nun açıklamaları:
"Rövanş maçı öncesi tur için şansımız var. Kendi evimizde gol yemede maçı kapatmayı başardık. Avrupa kupalarında tur atlamak için bu kritik ve pozitif bir noktadır. Sıradaki hedefimiz, Camp Nou'da gol atmak olacak. Gol atabilirsek Barcelona'yı eleriz. Ayrıca, Nabil Fekir de o maçta yanımızda olacak."
"MESSI'Yİ PASİF BIRAKMAYA ÇALIŞTIK"
"Lionel Messi'ye karşı harika iş çıkardık. Topu almasına izin vermemeye ve top onda değilken mümkün mertebe pasif bırakmaya çalıştık. Sürekli hatlar arasında dolaştı ve fırsat aradı."
"DAHA CESUR VE ORGANİZE..."
"Daha agresif ve tempolu pres yapmamızı dilerdim ama bazen rakibiniz de buna müsaade etmez. Şimdi yapmamız gereken, rövanş maçına daha cesur ve organize bir şekilde çıkmak."
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İşte Bruno Genesio'nun açıklamaları:
"Rövanş maçı öncesi tur için şansımız var. Kendi evimizde gol yemede maçı kapatmayı başardık. Avrupa kupalarında tur atlamak için bu kritik ve pozitif bir noktadır. Sıradaki hedefimiz, Camp Nou'da gol atmak olacak. Gol atabilirsek Barcelona'yı eleriz. Ayrıca, Nabil Fekir de o maçta yanımızda olacak."
"MESSI'Yİ PASİF BIRAKMAYA ÇALIŞTIK"
"Lionel Messi'ye karşı harika iş çıkardık. Topu almasına izin vermemeye ve top onda değilken mümkün mertebe pasif bırakmaya çalıştık. Sürekli hatlar arasında dolaştı ve fırsat aradı."
"DAHA CESUR VE ORGANİZE..."
"Daha agresif ve tempolu pres yapmamızı dilerdim ama bazen rakibiniz de buna müsaade etmez. Şimdi yapmamız gereken, rövanş maçına daha cesur ve organize bir şekilde çıkmak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın