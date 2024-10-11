Bruno Fernandes'ten gol mesajı

Manchester United'da bu sezon gol atamayan Bruno Fernandes, gol ortalaması yüksek bir orta saha oyuncusu olduğunu ve bu konuda beklentiyi karşılamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Fernandes'ten gol mesajı
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11 Ekim 2024 19:18
Manchester United'ın önemli isimlerinden Bruno Fernandes, gol konusunda beklentiyi karşılamak istediğini söyledi.

Bu sezon Manchester United'da henüz ağları havalandıramayan Portekizli orta saha oyuncusu, "Bunun sorumluluğunu almalıyım çünkü ben çok gol atan bir orta saha oyuncuyum. Yıllardır gol sayısında hep çok yüksek seviyede oldum. Bu konuda beklentiyi karşılamalıyım." dedi.

Bruno Fernandes, ayrıca, "Benim de kendi standartlarım var. Manchester United'da bu sezon gol atamadım. Umarım maçlar başlar başlamaz gol atar ve kulübün iyi bir seviyeye dönmesine yardımcı olabilirim." şeklinde konuştu.

Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United'da sahaya çıktığı 11 maçta fileleri havalandıramazken takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi.

30 yaşındaki futbolcu, Manchester United'daki tüm kariyerinde ise 244 maçta 79 gol attı ve 70 asist yaptı.

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