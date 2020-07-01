Bruno Fernandes farkıyla MANU rakibine şans tanımadı

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında Manchester United Brighton - Hove Albion deplasmanına konuk oldu.



The American Express Community Stadium'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanmayı başardı ve formda görüntüsünü sürdürdü.



Maçın 16. dakikasında Mason Greenwood takımını öne geçiren isim olurken bu kez Bruno Fernandes, Pogba'nın asistinde topu filelerle buluşturdu ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.



İkinci yarıda Manchester United oyundaki hakimiyetini sürdürdü ve 50. dakikada Greewood'un asistiye topu filelerle 2. kez buluşturdu ve skor 3-0'a geldi.



Bu sonuçla Manchester United 42 puana yükseldi, Brighton - Hove Albion ise 33 puan ile düşme potasının hemen üzerine kalmayı sürdürdü.



